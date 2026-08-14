В Курске осенью откроют памятник военнослужащим России и КНДР

Осенью в Курске откроют памятник в честь северокорейских и российских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Убежден, что союзнические отношения приумножат наши славные традиции дружбы, взаимовыручки и боевого братства»,— сказал господин Белоусов на мероприятии по случаю 81-й годовщины со дня освобождения Кореи от японской оккупации, которая отмечается 15 августа (цитата по пресс-релизу Минобороны России).

В апреле в Пхеньяне состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. От российской стороны в мероприятии участвовали Андрей Белоусов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бои на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. После завершения операции по освобождению региона Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи. Они также занимались разминированием территорий Курской области.