Два раза не считается

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». Одной из главных политических интриг начала 2000-х была борьба губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя за возможность остаться во главе региона, хотя тогда законодательство позволяло одному человеку занимать губернаторский пост лишь два срока подряд, а к тому моменту он уже исчерпал этот лимит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Эдуард Россель (слева) и его ближайший соратник Александр Левин (справа)

Фото: Дмитрий Сухоросов / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Эдуард Россель (слева) и его ближайший соратник Александр Левин (справа)

Фото: Дмитрий Сухоросов / Коммерсантъ

Эдуард Россель впервые стал губернатором Свердловской области в 1995 году, победив на первых прямых выборах главы региона. Само право провести такие выборы область отстаивала на федеральном уровне. В 1999 году он переизбрался. К концу второго срока развернулась борьба за то, чтобы господин Россель смог вновь участвовать в кампании: областной устав разрешал одному человеку занимать губернаторский пост не более двух сроков подряд.

Парадокс заключался в том, что это ограничение содержалось в уставе, за принятие которого сам Эдуард Россель активно боролся в 1994 году. Документ закреплял прямые выборы главы региона, но одновременно устанавливал для него двухсрочный предел.

Новый отсчет сроков

Ситуацию изменил федеральный закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», вступивший в силу 19 октября 1999 года. Он установил для руководителей регионов общий предел — два срока подряд. Вопрос о новом отсчете сразу приобрел практическое значение для нескольких губернаторов, в том числе для Росселя. В феврале 2001 года порядок подсчета изменили: срок полномочий, начавшийся до вступления закона в силу, перестали учитывать при определении лимита. Господин Россель переизбрался еще в сентябре 1999 года, поэтому полученные тогда полномочия в новый отсчет не вошли.

Поправку, открывавшую части губернаторов дорогу к новому сроку, Государственная дума в ноябре 2000 года приняла в первом чтении только с третьей попытки. После двух неудачных голосований представитель президента в Госдуме Александр Котенков сообщил, что инициативу поддерживает Владимир Путин. Когда во второй раз не хватило трех голосов, первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков отправился искать недостающую поддержку и переговорил с руководителями дружественных Кремлю фракций. Третье голосование дало 240 голосов при необходимых 226.

Летом 2001 года депутат Государственной думы от СПС Борис Надеждин (в июле 2026 года объявлен иностранным агентом) предложил не распространять новый порядок на регионы, где собственный двухсрочный предел действовал еще до появления федеральной нормы. Государственная дума инициативу поддержала, а Совет Федерации ее отклонил, после чего в ноябре депутатам не удалось преодолеть вето верхней палаты.

Поправка в один голос

Федерального изменения оказалось недостаточно: в уставе Свердловской области сохранялся собственный запрет на третий срок. Еще в ноябре 2001 года сторонникам его отмены не хватало голосов в областном парламенте. Законодательное собрание региона тогда было двухпалатным: Свердловская областная дума являлась нижней палатой, а Палата представителей — верхней.

21 декабря областная дума сразу в трех чтениях приняла поправку к уставу. Из документа убрали местный лимит, передав вопрос о предельном числе сроков федеральному законодательству. За изменение проголосовали 20 из 28 депутатов. Среди них были представители прогубернаторского «Единства Урала», четверо из группы «Коммунисты и аграрии» и пятеро членов СПС. Федеральное руководство СПС требовало голосовать против, а через три дня пятерых сторонников поправки исключили из партии.

Председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев, участвовавший в разработке устава, признал, что именно он внес в проект ограничение двумя сроками: «Теперь сожалею. Помогите исправить мою ошибку».

Последнее слово оставалось за палатой представителей. Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который в нее входил, добивался тайного голосования, при котором сторонникам изменения могло не хватить большинства. Однако депутаты выбрали поименную процедуру, и 27 декабря поправка получила 15 голосов при необходимых 14. Летом 2002 года юридическую точку в споре поставил Конституционный суд Российской Федерации: он подтвердил новый порядок учета и право регионов, где ограничения действовали раньше, самостоятельно определить: продолжать прежний отсчет или начать его заново.

«Единая Россия» меняет ставку

Юридическая возможность баллотироваться еще не гарантировала Эдуарду Росселю победы. В марте 2002 года на собрании промышленников он объявил, что намерен идти на третий срок. Перед этим губернатор заявил, что «к власти рвутся дебоширы», а решение снова участвовать в выборах зал встретил овацией и троекратным «ура». Почти сразу генеральный совет «Единой России» встал на сторону гендиректора НТМК Сергея Носова — одного из возможных соперников Росселя. К тому времени отношения губернатора с Москвой уже были напряженными: он публично критиковал реформу взаимодействия федерального центра с регионами.

На выборах в областную думу весной 2002 года блок Росселя «За родной Урал» получил 29,44% голосов, а «Единство и Отечество» во главе с господином Носовым — 18,36%. К февралю 2003 года центральное руководство «Единой России» сменило позицию: партия решила поддержать действующего губернатора, а он по договоренности должен был помочь единороссам на выборах в Государственную думу. За неделю до объявления этой договоренности господин Россель встречался с Владимиром Путиным.

Свердловские единороссы перестраивались медленнее: весной они почти три месяца блокировали изменения в избирательное законодательство, споря в том числе о переносе голосования на декабрь. После вмешательства федерального руководства партии необходимые нормы приняли, и выборы назначили на 7 сентября. К началу кампании Росселя поддержали крупнейшие промышленники области.

В первом туре Эдуард Россель набрал 42,85% голосов, а его основной соперник Антон Баков — 14,38%. Во втором туре, 21 сентября, действующий губернатор получил 55,53%, а господин Баков — 29,97%. Этот срок фактически стал для Росселя третьим, а по новому федеральному отсчету — первым.

После отмены прямых выборов глав регионов в 2005 году Эдуард Россель досрочно поставил перед Владимиром Путиным вопрос о доверии. Президент внес его кандидатуру в областной парламент, и депутаты единогласно наделили господина Росселя полномочиями в четвертый раз. Свердловскую область он возглавлял до ноября 2009 года, когда президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Александра Мишарина.

Максим Езерский