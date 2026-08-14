Прокурор попросила приговорить иноагента Шлосберга к 12 годам и месяцу заключения

Прокурор Анна Горячева попросила Псковский городской суд приговорить заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для зампреда «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) запросили 12 лет и месяц колонии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Для зампреда «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) запросили 12 лет и месяц колонии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Господину Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом) предъявлены обвинения по двум уголовным статьям — о «дискредитации использования вооруженных сил РФ» (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и «распространении информации о вооруженных силах РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

С 11 июня 2025 года политик находился под домашним арестом. С 5 декабря того же года он содержится в СИЗО-1 Пскова.

Ранее Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) уже был осужден по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента». 5 ноября 2025 года суд назначил ему 420 часов обязательных работ по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Поводом стало сохранение пяти чужих видеозаписей на его личной странице во «ВКонтакте».

Матвей Николаев