Дело о взятках воронежской судьи Светланы Мальцевой дошло до суда

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщили в ведомстве. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении госпожи Мальцевой в конце ноября прошлого года возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следствие полагает, что с 2021 по 2023 год фигурантка получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова взятки почти на 4,8 млн руб. В частности, в декабре 2021 года за 250 тыс. руб. судья ввела процедуру наблюдения в отношении ООО «Малика» (управляло рестораном узбекской кухни в Воронеже). Впоследствии предприятие признали несостоятельным, а его активы, среди которых значилась производственная база в пригороде Воронежа, с торгов приобрело местное ООО «ЕвразияХолдинг».

Еще 4,5 млн руб. из полученных Светланой Мальцевой средств предназначались за отмену итогов аукциона по реализации активов ООО «Стройсервис», банкротное дело которого находилось в производстве судьи. Эти деньги, как считает следствие, были направлены на частичную оплату приобретаемой ею квартиры. Как следует из материалов Верховного суда, генеральный директор «ЕвразияХолдинг» Игорь Жихарев якобы обратился к Коликову с просьбой о содействии после проигрыша на торгах по продаже воронежских гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza. Конкурирующее московское АО «Трейд Инвест» предложило за объекты почти 2,2 млрд, тогда как «ЕвразияХолдинг» — лишь 1,5 млрд руб. В итоге по заявлению проигравшего участника обеспечительные меры отменили, а отели отошли ООО «Строймаркет», связанному с одним из крупнейших девелоперов региона — ДСК.

В декабре 2025-го квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя Арбитражного суда Воронежской области Владимира Козлова о приостановлении полномочий госпожи Мальцевой.

В начале осени фигурантка предприняла попытку предотвратить возбуждение дела, обратившись в Верховный суд РФ с иском об отмене разрешения на уголовное преследование. Она утверждала, что арбитражный управляющий мог ее оговорить. Верховный суд оставил иск без удовлетворения. Впоследствии Светлана Мальцева обжаловала это решение. Однако, по данным картотеки Верховного суда, апелляционная коллегия оставила его в силе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Квартира за отели».

Кабира Гасанова