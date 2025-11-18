Квартира за отели
Воронежскую судью подозревают во взятке за отмену миллиардных торгов
Стали известны детали решения Верховного суда (ВС) России, отклонившего жалобу судьи арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Та просила отменить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на привлечение ее к уголовной ответственности по делам о взятках. Из судебных материалов следует, что госпожу Мальцеву подозревают в том, что в 2021-2023 она получила почти 5 млн руб. за принятие решений в интересах местной фирмы, в том числе по остановке продажи с торгов пятизвездочных отелей в Воронеже за более чем 2 млрд руб. Сама судья Мальцева настаивает на своей невинности и утверждает, что стала жертвой оговора со стороны конкурсного управляющего, с которым находилась в близких отношениях.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно мотивировочной части решения ВС, с которым ознакомился «Ъ», представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о возбуждении против 41-летней судьи Светланы Мальцевой дела о взятках было основано на проверке, которую провели воронежские следователи по материалам в отношении арбитражного управляющего «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Владимира Коликова. Он был задержан летом 2024 года по подозрению в даче взятки. Суть его уголовного дела ранее не раскрывалась.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление Александра Бастрыкина в середине июля. Светлана Мальцева обжаловала это решение, однако Верховный суд оставил его в силе.
Согласно материалам проверки, которые приводятся в решении ВС, в сентябре 2021 года Владимир Коликов через подконтрольного ему арбитражного управляющего ООО «Автодом 36» Никиту Тарарыкина инициировал дело о банкротстве ООО «Малика», управлявшего рестораном узбекской кухни на проспекте Патриотов в Воронеже.
Дело было назначено к рассмотрению Светлане Мальцевой, с которой, согласно материалам дела, господин Коликов находился в «близких отношениях». Управляющий предложил судье за 250 тыс. руб. ввести в «Малике» первую стадию процедуры банкротства — наблюдение, что она и сделала 8 декабря.
Через неделю судья Мальцева, как полагает следствие, в районе торгового центра «Твой дом» на левом берегу Воронежа получила от управляющего незаконное вознаграждение. В итоге компания «Малика» была признана банкротом, а ее имущественный комплекс, в который входила производственная площадка под Воронежем, с торгов приобрело воронежское ООО «ЕвразияХолдинг».
Позже, как считает следствие, Светлана Мальцева в интересах Владимира Коликова могла принять еще одно решение по находившемуся в ее производстве делу о банкротстве девелоперской компании ООО «Стройсервис», некогда являвшейся совладельцем крупнейшего в Воронеже торгово-развлекательного центра «Галерея Чижова». Согласно материалам дела, в августе 2022 года гендиректор компании «ЕвразияХолдинг» Игорь Жихарев пожаловался арбитражному управляющему, что его фирма проиграла торги по продаже принадлежавших «Стройсервису» пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza в Воронеже. «ЕвразияХолдинг» тогда предложило выкупить их за 1,5 млрд руб., а московское АО «Трейд Инвест» — за 2,17 млрд руб. Господин Жихарев, по версии следствия, намеревался участвовать в торгах снова, поэтому попросил Владимира Коликова оказать ему поддержку.
Согласно материалам дела, управляющий в свою очередь предложил судье за 4,5 млн руб. принять необходимое решение в интересах «ЕвразияХолдинг». Та в свою очередь в декабре 2022 года по заявлению компании признала недействительными результаты торгов и установила запрет на их повторное проведение. После этого, по версии следствия, господин Коликов внес 4,5 млн руб. по договору о приобретении судьей квартиры. В начале 2023 года «ЕвразияХолдинг» самостоятельно отменила запрет на торги, после чего гостиницы в собственность получил залоговый кредитор ООО «Строймаркет», аффилированный, по данным СКР, с крупным местным застройщиком «ДСК».
Сама Светлана Мальцева в заявлении в ВС утверждала, что в деле, которое основывается на показаниях только одного человека, нет объективных доказательств ее вины, а само уголовное преследование связано с ее профессиональной деятельностью.
Вынесенные решения по делам о банкротстве «Малики» и «Стройсервиса», как указала судья, были оставлены апелляционной инстанцией без изменений. Также госпожа Мальцева заявила, что следствие распространяло в СМИ недостоверные и подрывающие авторитет суда сведения о ней. ВС, рассмотрев ее заявление, установил, что все приведенные истцом доводы не противоречат решению ВККС.
Сейчас Светлана Мальцева продолжает числиться судьей арбитражного суда Воронежской области. Этот пост она занимает с 2018 года. Все ее дела переданы на рассмотрение другим судьям. Светлана Мальцева не ответила на несколько просьб «Ъ» прокомментировать материалы следствия. По данным «Ъ», в ближайшее время будет подписано постановление о возбуждении в отношении судьи уголовного дела о получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).