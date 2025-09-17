Воронежская судья хочет отменить разрешение на возбуждение против нее дела

Судья арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева подала в Верховный суд административный иск об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), разрешившей возбудить в ее отношении уголовное дело. Согласно картотеке дел, его рассмотрение назначено на 21 октября.

16 июля ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Светланы Мальцевой. Господин Бастрыкин ходатайствовал о возбуждении в отношении судьи уголовного дела о взятках в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). «Ъ-Черноземье» сообщал, что основанием для этого стало дело против арбитражного управляющего Владимира Коликова, задержанного в прошлом году по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Госпожа Мальцева была не согласна с решением ВККС. На заседании она заявила, что арбитражный управляющий мог оговорить ее, чтобы избежать уголовной ответственности. По версии следствия, в 2021–2022 годах он купил ей квартиру и дал более 4 млн руб. за принятие решений по делам о банкротстве физического и юридического лиц.

После решения ВККС дела, находившиеся в производстве Светланы Мальцевой, были переданы другим судьям. В арбитражном суде рассказали «Ъ-Черноземье», что она все еще является судьей.

