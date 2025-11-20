Воронежская судья Мальцева стала фигурантом уголовного дела о взятке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2021 года госпожа Мальцева получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова 250 тыс. руб. за введение в отношении ООО «Малика» (управляло рестораном узбекской кухни на проспекте Патриотов в Воронеже) первой стадии банкротства — наблюдения. В дальнейшем компания была признана банкротом, а ее имущественный комплекс, в который входила производственная площадка под Воронежем, с торгов приобрело местное ООО «ЕвразияХолдинг».

Также следствие считает, что в 2022–2023 годах госпожа Мальцева получила от Владимира Коликова незаконное вознаграждение в виде оплаты части стоимости приобретаемой ей квартиры. Речь идет о 4,5 млн руб. Эта сумма предназначалась за отмену результатов торгов на имущество местного ООО «Стройсервис», банкротное дело которого рассматривала фигурантка. Согласно документам Верховного суда РФ, тогда гендиректор «ЕвразияХолдинг» Игорь Жихарев якобы попросил Владимира Коликова помочь ему после проигрыша на торгах по продаже пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza в Воронеже. «ЕвразияХолдинг» предложило выкупить их за 1,5 млрд руб., а московское АО «Трейд Инвест» — за 2,17 млрд руб.

В итоге по заявлению проигравшей компании обеспечительные меры были отменены, а гостиницы проданы ООО «Строймаркет», аффилированному с крупным местным застройщиком ДСК. Фактически дело основано на материалах УФСБ по Воронежской области.

ВККС удовлетворила представление Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении судьи в середине июля. После этого Светлана Мальцева безуспешно попыталась отменить это решение в ВС РФ, но в октябре ей было отказано. Она утверждала, что арбитражный управляющий, с которым она находилась в близких взаимоотношениях, оговорил ее, а законность всех ее решений была подтверждена апелляционной инстанцией.

После решения ВККС дела Светланы Мальцевой были переданы другим судьям. Она работает на своем посту с 2018 года.

Ульяна Ларионова