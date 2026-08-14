Владельцы 100 задержанных литовских фур бросили их в Белоруссии

Около 100 задержанных литовских фур до сих пор находятся в Белоруссии, заявил президент «Линавы» (ассоциация грузоперевозчиков Литвы) Эрландас Микенас. Он считает, что владельцы фур «поставили на них крест».

«Плата за вынужденную длительную стоянку на площадках в Белоруссии выше, чем стоимость самой фуры,— сказал господин Микенас (цитата по ТАСС). — Экономический расчет подсказывает решение».

В октябре 2025 года Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил 1900 иностранным грузовикам покинуть страну. Минск обещал не конфисковывать фуры с литовской регистрацией.