Вступил в силу приговор экс-министру здравоохранения Кузбасса по делу о взятке

Стороны обвинения и защиты не стали оспаривать приговор бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову, сегодня, 14 августа, он вступил в законную силу. Информация об этом размещена в картотеке Центрального райсуда Кемерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Беглов

Фото: Пресс-служба АКО Дмитрий Беглов

Фото: Пресс-служба АКО

24 июля судья Евгения Родина признала бывшего чиновника виновным: за 11 эпизодов взяток (ст. 290 УК РФ) она назначила ему 6,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 25 млн руб.

Сам судебный процесс проходил в особом (упрощенном) порядке, поскольку экс-министр заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве, дающее право рассчитывать на более мягкий срок.

Ранее другой суд удовлетворил иск прокурора Кемеровской области Александра Блошкина об обращении в доход государства имущества Дмитрия Беглова, приобретенного на неподтвержденные доходы. Государству отошли активы общей стоимостью свыше 100 млн руб., в частности, жилой дом площадью 256,2 кв. м, BMW X6 xDrive40i M Sport, коллекция дорогостоящих часов (Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe), дамская сумочка Chanel за 1 млн руб., кольцо и крупная сумма наличных.

Экс-главу регионального минздрава Дмитрия Беглова правоохранители задержали летом 2025 года. По информации источников, в период своего руководства министерством чиновник получал взятки от поставщиков медоборудования за содействие в заключении договоров, их своевременную оплату и общее покровительство.

Илья Николаев