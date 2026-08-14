Суд дал от 6,5 до 14 лет организаторам игорного бизнеса в Красноярском крае

В Красноярском крае вынесли приговор организаторам азартных игр, заработавших более 83 млн руб. Пяти обвиняемым суд назначил от 6,5 до 14 лет заключения с ограничением свободы на 1 год каждому, рассказали в прокуратуре региона.

По информации ведомства, в 2016 году двое жителей краевого центра создали преступное сообщество для незаконного проведения азартных игр в Красноярске и Железногорске. Они арендовали помещения, маскируя их под компьютерные клубы, наняли персонал и установили компьютеры со специальным программным обеспечением. Посетители передавали деньги кассирам, получали средства на виртуальный счет и делали ставки. Выигрыши им выплачивали наличными.

Незаконные игровые залы работали до мая 2020 года, за четыре года теневой бизнес принес его организаторам доход свыше 83 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2025 года следствие направило в суд дело 36 участников преступной группы, занимавшейся организацией и проведением незаконных азартных игр в Красноярске. Залы располагались в подвальных помещениях на улице Алексеева и Петра Подзолкова краевого центра. Расследование установило, что обвиняемые тщательно соблюдали меры конспирации: игроки уведомлялись о проведении игр через мессенджеры. Новички могли попасть в клуб только по поручительству действующих игроков.

Илья Николаев