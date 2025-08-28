В Красноярске будут судить банду, занимавшуюся проведением азартных игр

36 участников преступной группы, занимавшейся организацией и проведением незаконных азартных игр, предстанут перед судом Красноярска. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые проводили азартные игры в подвальных помещениях на улице Алексеева и Петра Подзолкова краевого центра. Гостям предлагали сыграть в покер, рулетку. В помещениях имелся зал игровых автоматов. Расследование установило, что организаторы незаконного бизнеса тщательно соблюдали меры конспирации: игроки уведомлялись о проведении игр через мессенджеры. Новички могли попасть в клуб только по поручительству действующих игроков.

«По аналогии с легальными казино в игорных заведениях была установлена система видеонаблюдения, которая позволяла отслеживать работу крупье и решать любые спорные ситуации с игроками»,— рассказала официальный представитель управления Юлия Арбузова.

Осенью 2023 гожа деятельность подпольных клубов была пресечена сотрудниками красноярских управлений СКР и ФСБ.

Илья Николаев