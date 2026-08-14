В Ленобласти сбили 54 беспилотника, в порту Усть-Луга начался пожар
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отмене режима беспилотной опасности. По его словам, за время ночной атаки в регионе были сбиты 54 беспилотных летательных аппарата.
В Ленобласти после атаки дронов произошло возгорание морского порта Усть-Луга
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
В результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. К ликвидации последствий приступили специалисты.
В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.