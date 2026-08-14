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Дрозденко сообщил о ликвидации последствий атаки БПЛА в Усть-Луге

Все последствия атаки беспилотников в порту Усть-Луга в Ленинградской области ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В порту Усть-Луга ликвидировали последствия атаки беспилотников

В порту Усть-Луга ликвидировали последствия атаки беспилотников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В порту Усть-Луга ликвидировали последствия атаки беспилотников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет», — отметил глава Ленинградской области.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Ленобласти сбили 54 беспилотника, в порту Усть-Луга начался пожар.

Матвей Николаев

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