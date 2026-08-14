Стубб призвал наладить отношения с Россией в течение двух месяцев
Президент Финляндии Александр Стубб считает нужным наладить отношения с Россией. Он рассчитывает добиться этого в течение двух месяцев.
Президент Финляндии Александр Стубб
Фото: Eric Lee / Reuters
«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт»,— сказал господин Стубб журналу Koululainen (цитата по «РИА Новости»).
Финский президент уточнил, что переговоры с Россией нужно проводить в координации с другими странами Европы. Он убежден, что связи с Москвой нужно наладить «как на европейском уровне, так и на двустороннем уровне».
Александр Стубб в июне заявил, что Евросоюз (ЕС) должен начать диалог с Владимиром Путиным. Он настаивал, что инициатором переговоров должен выступить ЕС. При этом сам он отказался быть переговорщиком с Россией от Европы. Кремль говорил об открытости к диалогу с ЕС.
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В июне 2026 года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли представителя Европы на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, считая, что европейские интересы должна отстаивать «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании. В мае 2026 года Александр Стубб отмечал готовность представлять Евросоюз на переговорах с Россией, но при условии, что Россия возьмет на себя обязательство о прекращении огня. При этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в январе 2026 года заявил о готовности сесть за один стол с Владимиром Путиным, но посчитал, что время для диалога еще не пришло, и подчеркнул необходимость координации между европейскими странами.
Финляндия закрыла свою границу с Россией в ноябре 2023 года из-за наплыва мигрантов, который власти Хельсинки считают «гибридными атаками» со стороны Москвы. Александр Стубб в мае 2026 года заявил, что граница откроется только тогда, когда Россия перестанет использовать мигрантов как инструмент против Финляндии. Ранее, в ноябре 2025 года, премьер-министр Петтери Орпо допустил частичное открытие границы.