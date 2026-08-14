Стубб призвал наладить отношения с Россией в течение двух месяцев

Президент Финляндии Александр Стубб считает нужным наладить отношения с Россией. Он рассчитывает добиться этого в течение двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Eric Lee / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Eric Lee / Reuters

«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт»,— сказал господин Стубб журналу Koululainen (цитата по «РИА Новости»).

Финский президент уточнил, что переговоры с Россией нужно проводить в координации с другими странами Европы. Он убежден, что связи с Москвой нужно наладить «как на европейском уровне, так и на двустороннем уровне».

Александр Стубб в июне заявил, что Евросоюз (ЕС) должен начать диалог с Владимиром Путиным. Он настаивал, что инициатором переговоров должен выступить ЕС. При этом сам он отказался быть переговорщиком с Россией от Европы. Кремль говорил об открытости к диалогу с ЕС.

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