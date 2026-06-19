Инициатива Антониу Кошты оказалась наказуема

Новости о том, что офис председателя Европейского совета Антониу Кошты стал налаживать контакты с Кремлем (см. «Ъ» от 18 июня), вызвали среди европейских лидеров крайне негативную реакцию. Как свидетельствуют источники, больше всех возражений оказалось у немецкого канцлера Фридриха Мерца и главы Елисейского дворца Эмманюэля Макрона. Оба лидера сочли, что сейчас неподходящее время для разговоров с Владимиром Путиным, а когда такой момент все же настанет, ведущую роль должны взять на себя страны «евротройки» — Франция, Германия и Великобритания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Кипра Никос Христодулидис

Фото: Yves Herman / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Кипра Никос Христодулидис

Фото: Yves Herman / Reuters

Сведения о том, что руководитель аппарата Антониу Кошты португалец Педро Луртье — человек, имеющий в Брюсселе репутацию мастера по заключению сделок,— дважды за последние несколько недель связывался с официальными лицами в Москве, просочились в прессу вечером в среду. Вечером того же дня, выступая перед послами 27 правительств стран ЕС, Луртье, посетовав на утечку, попытался оправдать эту инициативу. Прежде всего чиновник дал понять, что попытка навести мосты с представителями Кремля (с кем именно он общался, так и осталось неизвестным) была предпринята в ответ на прямую просьбу украинского лидера Владимира Зеленского к Европе принять участие в мирных переговорах. А во-вторых, речь шла «о кратких контактах без содержательного обмена мнениями», и цель была простой — «наладить канал связи, чтобы, когда придет время, иметь дипломатический канал с Россией для защиты интересов ЕС».

Как показали итоги стартовавшего вечером 18 июня саммита лидеров стран ЕС, эти пояснения мало кого успокоили. За традиционным ужином в Брюсселе — первым с 2010 года, проходившим без ныне экс-премьера Венгрии Виктора Орбана и потому не предвещавшим конфронтации,— президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем осудили попытки Антониу Кошты наладить контакт с Кремлем. Встреча за ужином, продлившаяся на пару часов дольше запланированного времени, была закрытой, но неназванные дипломаты и чиновники ЕС охотно поделились ее деталями, в частности, с изданием Politico.

Так, согласно их рассказам, и Макрон, и Мерц дали понять, что сейчас неподходящее время для какого-либо прямого общения с Владимиром Путиным или кем-либо из его близкого окружения, а когда этот момент настанет, то ведущую роль должны взять на себя Франция, Германия и Великобритания. Таким образом, господину Коште дали понять, что, хотя он и представляет Евросоюз, говорить от имени объединения он не должен.

Позицию о том, что с Россией не стоит иметь никаких дел, даже если речь идет о прощупывании почвы на будущее, разделили и лидеры ряда других стран, наиболее яростно настроенных против России, а также Дании и Нидерландов.

По словам одного европейского дипломата, некоторые лидеры были «в ярости» из-за контактов с Россией и возмущены тем, что узнали о звонках в Кремль лишь после того, как новости об этом всплыли в прессе.

Примечательно, что в аппарате председателя Евросовета несколько раз подчеркивали, что Кошта действует далеко не по личной инициативе и его кабинет проинформировал Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию до начала телефонных разговоров с Москвой. В Берлине, правда, заявили, что его не предупреждали.

Еще одним знаком того, как болезненно некоторыми в ЕС воспринимаются даже малозначительные и краткие интеракции с Россией, стало интервью премьера Эстонии Кристена Михала Politico, обнародованное 19 июня. «Предположения о необходимости альтернативных каналов или обходных дипломатических путей ошибочны. Цель остается неизменной: Путин в конечном итоге должен принять условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и Украиной»,— заявил эстонский премьер Михал. И добавил, что «спешная дипломатия редко приносит долгосрочные результаты, чаще она приносит плохие».

Вместе с тем не все европейские лидеры оказались столь категоричны. Некоторые встали на сторону Антониу Кошты. Одним из них оказался премьер Бельгии Барт Де Вевер, которого трудно заподозрить в пророссийских настроениях, но который доказал историей с блокировкой идеи о заморозке российских финансовых активов на территории ЕС свой прагматичный настрой.

Выходя поздно вечером с саммита лидеров ЕС, Де Вевер заявил журналистам, что глава Евросовета — «единственный, кто может представлять нас, и мы должны отправить его в Москву».

«Первый вопрос заключается в том, хочет ли Путин вести переговоры. До тех пор… никто, кроме Антониу Кошты, не может представлять Европейский союз. Если он (президент РФ.— “Ъ”) проявит готовность к переговорам, тогда, я думаю, нам придется снова решить, как нам следует действовать»,— отметил бельгийский премьер в знак публичной поддержки Антониу Кошты.

В Москве пока не комментировали информацию о телефонных разговорах с представителями офиса Антониу Кошты.

Наталия Портякова