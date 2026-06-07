Президент Финляндии призвал Евросоюз начать диалог с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению господина Стубба, инициатором переговоров должен выступить ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mindaugas Kulbis / AP Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз. Если это не удастся, то "евротройка", то есть Франция, Германия, Великобритания. Если это тоже не удастся, нам нужно будет найти другой формат»,— сказал Александр Стубб в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

Президент Финляндии допустил участие США в переговорах Евросоюза и России при условии, что внешняя политика американской администрации в отношении России и Украины соответствует интересам ЕС. На вопрос о том, кто смог бы представить Евросоюз на таких переговорах, господин Стубб ответил, что «содержание важнее личности».

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что считает наиболее подходящим кандидатом от ЕС для участия в потенциальных переговорах с Россией бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Правительство ФРГ и глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергли идею. 5 июня господин Путин провел с Герхардом Шредером встречу в Кремле.

О поиске переговорщика с Россией от ЕС — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».