Песков заявил об отсутствии контактов с США на уровне Кремля
Песков: Россия открыта к диалогу с Европой
Кремль в последние дни не имел контактов с американскими представителями. Технические контакты идут по линии дипломатических ведомств, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что готов встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с главой китайского дипведомства Ван И на полях саммита АСЕАН. Господин Рубио будет находиться в Маниле 19-23 июля. Визит господина Лаврова продлится с 21 по 23 июля.
«Нет, пока в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технические осуществляются», — объяснил господин Песков.
Также представитель Кремля отметил, что Россия открыта к диалогу со странами Европы. Москва никогда не была инициатором сворачивания отношений, подчеркнул он.
Представитель МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что страны Европы делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось.
Заявления об отсутствии контактов на высшем уровне между Россией и США не новы. В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отмечал, что контакты на уровне пресс-секретарей глав России и США отсутствуют со времен президентства Барака Обамы (до января 2017 года). Также в марте 2023 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что никаких контактов с американцами по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не ведётся, а в апреле того же года заместитель главы МИД России Сергей Рябков констатировал «крах» российско-американских отношений, возложив ответственность за это на США.
Несмотря на это, в разные периоды предпринимались попытки наладить диалог. Например, в феврале 2025 года состоялись российско-американские консультации на высоком уровне в Эр-Рияде и в Стамбуле, где обсуждались вопросы нормализации работы дипломатических миссий и устранение «раздражителей» в отношениях. На этих встречах стороны договорились о восстановлении штата посольств и создании рабочих групп для переговоров по конфликту на Украине. Однако в июне 2025 года США предложили взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, и дальнейшие переговоры были отложены. Также сообщалось, что Россия допускала восстановление контактов после смены американской администрации, в частности, при Дональде Трампе.