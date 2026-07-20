Песков заявил об отсутствии контактов с США на уровне Кремля

Кремль в последние дни не имел контактов с американскими представителями. Технические контакты идут по линии дипломатических ведомств, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что готов встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с главой китайского дипведомства Ван И на полях саммита АСЕАН. Господин Рубио будет находиться в Маниле 19-23 июля. Визит господина Лаврова продлится с 21 по 23 июля.

«Нет, пока в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технические осуществляются», — объяснил господин Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Россия открыта к диалогу со странами Европы. Москва никогда не была инициатором сворачивания отношений, подчеркнул он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что страны Европы делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось.