Туристка-террористка

В Севастополе 13 августа террористка Маргарита Реутт, приехавшая из Сочи, дистанционно активировала взрывное устройство, убив высокопоставленного моряка-подводника. Сотрудники ФСБ задержали молодую женщину по горячим следам. Она призналась в преступлении, но не раскаялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Реутт

Фото: Архив Маргариты Реутт Маргарита Реутт

Фото: Архив Маргариты Реутт

Атака из урны

Ранним утром 13 августа мощный взрыв прогремел в сквере на Столетовском проспекте Севастополя. Спрятанная в урну бомба, эквивалентная по мощности 500 г тротила, сработала, когда мимо проходил заместитель командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев.

Капитан 1-го ранга, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения, скончался на месте. Согласно данным из открытых источников, до 2014 года он был командиром единственной украинской подлодки «Запорожье», а после того как поступил на службу в российский флот, был обвинен на Украине в госизмене.

Буквально по горячим следам недалеко от места происшествия задержали 32-летнюю жительницу Сочи Маргариту Реутт. При досмотре у нее нашли пульт, с помощью которого, очевидно (необходимо провести соответствующую экспертизу), приводилось в действие СВУ. Задержанную доставили на допрос в УФСБ по Крыму, где она, признавшись в нападении, сообщила, что куратор, связанный с украинскими спецслужбами, обещал перевести ей на криптокошелек крупную сумму, а затем обеспечить документами, чтобы она могла уехать за границу. По словам чекистов, фигурантка нисколько не сожалела и не раскаивалась.

По данным информационных баз, Маргарита Реутт жила в Сочи и в течение очень короткого времени (с 31 августа по 14 сентября 2023 года) имела статус индивидуального предпринимателя, а видом деятельности ИП являлась работа туристических агентств.

В социальных сетях размещены фотографии госпожи Реутт, в том числе в костюме волонтера на уборке береговой полосы от мазута, а также в центре по спасению пострадавших от топлива птиц. Год назад СМИ сообщали, что Маргарита Реутт была привлечена к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). 19 июля 2025 года она находилась в поезде Самара—Адлер, который был задержан на несколько часов из-за повреждения контактной сети вблизи станции Лихая Ростовской области. Обрыв сети произошел в результате атаки беспилотников.

Когда поезд продолжил двигаться в направлении Адлера, на станции Горячий Ключ Маргариту Реутт высадили из вагона сотрудники транспортной полиции. Правоохранители составили протокол, в котором указали, что госпожа Реутт, находясь в поезде, «выражалась против народа РФ и российской армии». В суде женщина признала вину и раскаялась, ей был назначен штраф в сумме 30 тыс. руб.

Теперь, как сообщили источники “Ъ”, задержанной грозит длительный срок за теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ). Не исключено, что в уголовном деле появится и ст. 275 (госизмена) УК.

Особо опасные женщины

Следует отметить, что женщины участвовали в целом ряде терактов, совершенных в интересах украинских спецслужб. Самой известной из террористок является Дарья Трепова, приговоренная в январе 2024 года 2-м Западным окружным военным судом к 27 годам лишения свободы за совершение террористического акта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и еще 30 человек получили травмы. Злоумышленница принесла на творческий вечер господина Татарского в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года бюст военкора, в котором находилась бомба.

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Александр Егоров, Симферополь; Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев