Молодо-взорвано

В Москве сотрудники ФСБ и СКР задержали двух несовершеннолетних злоумышленников. По версии следствия, выполняя задание кураторов из СБУ, они пытались подорвать вместе с машиной одного из ведущих сотрудников оборонного АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха». Ранее за аналогичное преступление арестовали сразу трех девушек и молодого человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв автомобиля сотрудника НИИ «Полюс», 9 июня 2026 года

Фото: Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО» Взрыв автомобиля сотрудника НИИ «Полюс», 9 июня 2026 года

Фото: Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО»

В СКР 10 июня сообщили о задержании двух несовершеннолетних за подготовку убийства сотрудника одного из НИИ. По данным “Ъ”, речь идет об АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха».

Следствие считает, что девушка, действуя по указанию кураторов из спецслужб Украины, с которыми познакомилась в соцсетях, за вознаграждение забрала из тайника взрывное устройство, которое передала своему знакомому несовершеннолетнему парню.

Тот установил СВУ, а также GPS-трекер (для слежки) под автомобиль Zeekr потерпевшего. Заминированная машина была обнаружена 9 июня на автостоянке на пересечении улиц Бутлерова и Введенского.

Сотрудники ФСБ обезвредили бомбу, разрушив ее накладным зарядом. В тот же день несовершеннолетние злоумышленники были задержаны, а в СКР им предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.

Фигуранты расследования, которым еще нет 16 лет, все равно подпадают под уголовную ответственность, так как обвиняются в особо тяжких преступлениях. Им грозят десятилетние сроки.

В комитете подчеркнули, что сейчас обвиняемые проверяются на причастность к совершению других преступлений, прежде всего террористической направленности. Среди них, по некоторым данным, был и подрыв BMW x3 в подмосковной Балашихе ранним утром 9 июня, в результате которого погиб владелец иномарки. Личность жертвы преступников до сих пор официально не обнародована. Но о ЧП, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было доложено Владимиру Путину. По сведениям источников “Ъ”, уже установлено, что к утреннему взрыву в Подмосковье подростки не причастны.

Сейчас в ГСУ СКР по Москве завершается расследование еще одного уголовного дела о попытке убийства сотрудников и руководителей АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха».

Его фигурантами являются совершеннолетние студенты московских колледжей Алан Гурзибеев, сестры Полина и Нина Бескурниковы (после смерти родителей воспитывались в детском доме), а также сотрудница логистической компании Светлана Брыксина. По заданию кураторов из СБУ и за обещанное вознаграждение, считает следствие, они вначале взорвали машину сотрудника НИИ в Новой Москве, а потом установили адреса руководителей института, чтобы совершить покушения уже на них. В декабре прошлого года фигурантов задержали сотрудники ФСБ, после чего большинство из них свою вину признали.

Недавно сроки содержания обвиняемым были в очередной раз продлены — следствие ждет окончания ряда экспертиз, чтобы предъявить им обвинения в окончательной редакции и приступить к ознакомлению фигурантов с собранными материалами.

В холдинге «Швабе» и корпорации «Ростех», в которые входит НИИ «Полюс», “Ъ” оперативно получить комментарии не удалось.

Николай Сергеев