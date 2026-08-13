Арктический кадровый резерв

ПАО «Ростелеком» и Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор архангельского филиала «Ростелекома» Виктор Британский и ректор САФУ Михаил Данилов.

Соглашение определяет стратегические направления взаимодействия в сфере подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и внедрения передовых цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Партнерство охватывает широкий спектр направлений: от совершенствования образовательных программ и развития электронного обучения до интеграции ИИ-сервисов в образовательную среду и операционную деятельность.

«Сотрудничество с университетом — это важный шаг в развитии кадрового потенциала ИТ-отрасли в регионе. Мы видим в университете надежного партнера для подготовки профессионалов, способных решать самые амбициозные задачи, в том числе в области внедрения искусственного интеллекта и развития цифровой инфраструктуры как Архангельской области, так и всего Арктического региона»,— считает директор архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Британский,.

«САФУ целенаправленно развивает партнерские отношения с лидерами высокотехнологичных отраслей. Именно в кооперации с ключевыми игроками рынка рождаются прорывные образовательные и научные решения. Сотрудничество с "Ростелекомом" — это реальный вклад в формирование кадрового резерва для цифровой экономики Арктики. Мы стремимся к тому, чтобы наши студенты с первого курса погружались в реальные бизнес-процессы, работали с передовыми технологиями, включая искусственный интеллект. Становились специалистами, способными обеспечить технологический суверенитет страны в стратегически важном макрорегионе. При этом наше партнерство выходит далеко за рамки подготовки кадров. Мы нацелены на решение больших исследовательских задач. Они связаны с развитием интеллектуальных систем, обработкой данных и цифровой трансформацией ключевых отраслей в арктических условиях»,— поясняет ректор САФУ имени М. В. Ломоносова Михаил Данилов.

В рамках соглашения студенты и преподаватели САФУ получат возможность проходить практику и стажировки на базе «Ростелекома», а сотрудники компании смогут повысить квалификацию и пройти переподготовку в университете. Особое внимание будет уделено совместной научно-исследовательской работе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также проведению конференций, семинаров и круглых столов.

Ангелина Гуляева