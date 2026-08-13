Цифровое партнерство для Арктики

ПАО «Ростелеком» и Ненецкий автономный округ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное развитие цифровой инфраструктуры и повышение качества жизни в регионе. Документ подписали губернатор региона Ирина Гехт и вице-президент компании Александр Логинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-центр IV Форума «Арктика-Регионы» Фото: пресс-центр IV Форума «Арктика-Регионы»

Стороны договорились объединить усилия для развития услуг передачи и хранения данных с применением современных цифровых сервисов и виртуальных центров обработки данных на территории округа. Отдельным направлением станет повышение доступности государственных и муниципальных услуг за счет расширения зоны доступа к сети Интернет в общественных местах.

«Развитие цифровой инфраструктуры в Арктике — одна из наших стратегических задач. Ненецкий автономный округ требует особого подхода: суровый климат и труднодоступность территорий делают каждый проект уникальным вызовом. Соглашение с администрацией региона — это не просто партнерство, а наш совместный вклад в создание современного цифрового каркаса, который позволит жителям и органам власти пользоваться самыми передовыми технологиями независимо от удаленности. Мы готовы предложить нашу экспертизу при внедрении умных систем и защищенных облачных решений, обеспечивая технологическую независимость и комфортную цифровую среду в НАО»,— говорит вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ» Александр Логинов.

Соглашение также предусматривает создание условий для интеграции сервисов искусственного интеллекта в деятельность органов государственной власти НАО и повышение уровня защищенности критической информационной инфраструктуры региона. В ходе партнерства «Ростелеком» готов предоставить региону комплексные ИТ-решения, включая облачную инфраструктуру и современные телекоммуникационные сервисы.

«Для Арктики качественная связь — это гораздо больше, чем просто удобство. Это возможность учиться, работать, получать государственные услуги, быть рядом с близкими, даже если между вами сотни километров. Наша общая задача — чтобы жители Нарьян-Мара, Шойны, Амдермы, Каратайки и любого другого населенного пункта округа могли пользоваться современными цифровыми сервисами так же уверенно, как жители любого крупного города страны. Рассчитываю, что наше сотрудничество с "Ростелекомом" позволит и дальше двигаться именно к этой цели»,— отмечает губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Компания уже имеет успешный опыт работы в Ненецком автономном округе: построена оптическая инфраструктура для более чем 13 тыс. домохозяйств, установлены базовые станции в отдаленных населенных пунктах, включая Хонгурей, Усть-Кару, Коткино, Великовисочное и Андег, где доступ к современной сотовой связи и высокоскоростному интернету получили более 1 тыс. человек. В столице округа появились первые дома, оборудованные сервисами платформы «Ростелеком Ключ».

Ангелина Гуляева