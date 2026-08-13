В Мурино задержали водителя скорой помощи по подозрению в избиении мужчины
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после избиения мужчины, в котором подозревают 42-летнего водителя скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован, сообщили 13 августа в региональном главке МВД.
Водителя скорой помощи в Ленобласти заподозрили в избиении мужчины до госпитализации
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По данным полиции, информация о происшествии поступила 11 августа из медицинского учреждения. Инцидент произошел у дома №61 на Главной улице в Новом Девяткино. Мужчина получил травмы после нападения неизвестного и был доставлен в больницу.
Накануне, 12 августа, около 19:00 подозреваемого задержали на Ручьевском проспекте в Мурино. Им оказался 42-летний водитель скорой помощи, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства конфликта и причины произошедшего устанавливаются.