В Мурино задержали водителя скорой помощи по подозрению в избиении мужчины

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после избиения мужчины, в котором подозревают 42-летнего водителя скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован, сообщили 13 августа в региональном главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителя скорой помощи в Ленобласти заподозрили в избиении мужчины до госпитализации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Водителя скорой помощи в Ленобласти заподозрили в избиении мужчины до госпитализации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным полиции, информация о происшествии поступила 11 августа из медицинского учреждения. Инцидент произошел у дома №61 на Главной улице в Новом Девяткино. Мужчина получил травмы после нападения неизвестного и был доставлен в больницу.

Накануне, 12 августа, около 19:00 подозреваемого задержали на Ручьевском проспекте в Мурино. Им оказался 42-летний водитель скорой помощи, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства конфликта и причины произошедшего устанавливаются.

Матвей Николаев