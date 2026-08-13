Губернатор Тамбовской области отменил систему «чет-нечет» на несетевых заправках

С пятницы, 14 августа, в Тамбовской области отменяется схема отпуска топлива «чет-нечет» на несетевых заправочных станциях. Владельцы автомобилей смогут приобретать топливо на таких АЗС независимо от даты и первой цифры госномера. В то же время на заправках сетей «Роснефть» и «Лукойл» система продолжит работать. Об этом 13 августа сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 20 июля в Тамбовской области введен временный регламент реализации бензина по системе «чет-нечет», при котором право на заправку определяется днем месяца и первой цифрой номера транспортного средства. Ежемесячно 31-го числа могут заправляться автомобили с любыми регистрационными знаками.

По словам главы региона, «ситуация с поставками бензина сейчас непростая».

«Тамбовская область полностью зависит от доставки топлива из других регионов. Поэтому на сетевых заправках "Роснефть" и "Лукойл" будут продолжать действовать введенные ранее ограничения. Время работы каждой АЗС сейчас зависит от спроса и установленных операторами лимитов поставки бензина»,— отметил господин Первышов.

Ранее на несетевых АЗС в Тамбовской области разрешили продавать бензин и дизельное топливо в канистры и другую тару. Тем не менее на заправках «Лукойла» и «Роснефти» этот запрет не отменяли.

«Прошу жителей Тамбовской области проявить гражданскую позицию и взаимное уважение и не запасаться бензином впрок»,— обратился к тамбовчанам Евгений Первышов.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что количество недействующих автозаправочных станций в Тамбовской области в период с 10 июля по 10 августа сократилось на 35 штук, что составляет более 50% от их общего числа. При этом Евгений Первышов на еженедельном совещании облправительства 11 августа выразил сомнения в том, что «топлива достаточно». Он подчеркнул, что за прошлую неделю ситуация ухудшилась — «надо это признавать и находить решения».

Сегодня также стало известно, на АЗС в тамбове возобновляются дежурства волонтеров. В городском комитете социальной политики отметили,что «порядок на станциях остается общим приоритетом».

Денис Данилов