В Тамбовской области за месяц наполовину уменьшилось число неработающих АЗС

Количество недействующих автозаправочных станций в Тамбовской области в период с 10 июля по 10 августа сократилось на 35 АЗС, что составляет более 50% от числа неработавших АЗС. Одновременно увеличилось число заправок, предлагающих все марки топлива — с 76 до 117. Об этом сообщил на еженедельной планерке в правительстве Тамбовской области министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Эдуард Никулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным на 11 августа, из 214 АЗС, действующих в регионе, бензин марки АИ-92 реализуют 138 станций, АИ-95 — 127, дизельное топливо — 176. Не осуществляют продажу топлива 32 автозаправочные станции. Кроме того, в период с 17 июля снижение цен на топливо по независимым АЗС составило от 15 до 40 %.

Для сравнения: 10 июля АИ-92 приобретали на 80 АЗС, АИ-95 — на 68, дизельное топливо — на 137, а не работали — 67 станций.

Господин Никулин отметил, что сейчас в регионе «топлива достаточно».

«Я бы поставил под сомнение информацию о том, достаточно топлива или недостаточно. <…> Если "достаточно", то почему после 16 часов бензина нет? <…> Достаточно — это когда у нас нет очередей и бензин не заканчивается. Выделяются суточные лимиты, они расходятся, и если заправка в 16 часов закрывается, а то и раньше,— значит, их недостаточно. <…> Ситуация за последнюю неделю у нас ухудшилась. Надо это признавать и находить решения», — отметил после доклада губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкой области на фоне вновь нарастающих проблем с топливом волонтеров вновь вывели на заправки. Они «будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей».

Также стало известно, что в вечернее время обеспечены бензином меньше половины заправок в Воронежской области. Накануне вечером марка АИ-92 имелась в наличии на 47% автозаправочных станций, АИ-95 был на 43% заправок.

Мария Свиридова