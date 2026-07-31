В Тамбовской области частным заправкам разрешили продавать бензин в канистры

С 31 июля в Тамбовской области снят запрет на реализацию топлива в канистры и другую переносную тару на частных автозаправках. Соответствующее решение региональные власти приняли в связи со стабилизацией локального рынка и существенным снижением ажиотажного спроса. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Нововведение распространяется на 162 из 214 действующих в регионе заправочных станций. При этом запрет на продажу топлива в канистры сохраняется для крупных вертикально-интегрированных игроков — «Роснефти» (44 АЗС) и «Лукойла» (восемь АЗС), которые продолжают работать по прежним регламентам.

В то же время на всех заправках региона продолжает действовать система реализации топлива «чет-нечет». Отмечается, что 31-го числа каждого месяца заправляться смогут автомобили с любыми регистрационными знаками. Благодаря этому владельцы машин с четными номерами получат возможность заправляться в смежные даты — последний день месяца и первый день следующего. Также продолжает действовать лимит отпуска топлива — до 30 л на одно транспортное средство за одну заправку.

С 20 июля в Тамбовской области введен временный регламент реализации бензина по системе «чет-нечет», при котором право на заправку определяется днем месяца и первой цифрой номера транспортного средства. По итогам отчетной недели число АЗС, ведущих розничную продажу топлива, увеличилось в среднем более чем на 30%.

Накануне стало известно, что по состоянию на 27 июня самая высокая средняя цена на бензин среди регионов Черноземья зафиксирована в Тамбовской области — 85,91 руб. за литр.

Кабира Гасанова