Волонтеры снова будут дежурить на заправках в Тамбове

Комитет социальной политики администрации Тамбова объявил о возобновлении волонтерских дежурств на АЗС. В регионе продолжает действовать схема заправки «чет-нечет», и, как отметили в комитете, «порядок на станциях остается общим приоритетом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На АЗС волонтеры дежурят совместно с сотрудниками органов правопорядка. Их задача заключается в том, чтобы подсказывать водителям актуальные правила отпуска топлива и помогать координировать движение в очереди.

По данным областного правительства, утром 13 августа в Тамбовской области продажу топлива осуществляют 185 из 214 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 можно было приобрести на 155 станциях, АИ-95 — на 147, дизельное топливо — на 183. Все три вида топлива присутствовали на 142 АЗС.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что количество недействующих автозаправочных станций в Тамбовской области в период с 10 июля по 10 августа сократилось на 35 штук, что составляет более 50% от их общего числа. При этом губернатор Евгений Первышов на еженедельном совещании облправительства выразил сомнения в том, что «топлива достаточно». Он подчеркнул, что за прошлую неделю ситуация ухудшилась — «надо это признавать и находить решения».

В Черноземье после двухнедельного улучшения ситуация с топливом идет на новый виток эскалации. В частности, в Воронежской области доступность бензина два дня назад снижалась до 47% для АИ-92 и 43% для АИ-95. АЗС предупреждают о продолжении снижения поставок. В Липецкой области с 13 августа вернули схему «чет-нечет» и лимит 30 л, несмотря на то что губернатор Игорь Артамонов признавал меру неэффективной.

Подробнее о возвращении ограничений — в материале «Ъ-Черноземье» «Горючие слезы».

Денис Данилов