Волк из «Жил-был пес» обошелся владельцу точки с шавермой в Петербурге в 104 тыс. рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с предпринимателя 104 тыс. рублей за незаконное использование образа Волка из советского мультфильма «Жил-был пес». Персонаж был размещен на вывеске магазина «Ростовская шаурма» на улице Куйбышева, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге владельца шаурмы наказали за использование образа Волка из мультфильма

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ В Петербурге владельца шаурмы наказали за использование образа Волка из мультфильма

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как установил суд, 27 августа 2024 года на вывеске торговой точки было обнаружено обозначение, сходное до степени смешения с изображением Волка, персонажа знаменитого мультфильма. Исключительные права на товарный знак принадлежат киностудии «Союзмультфильм».

Как отметил суд, между предпринимателем и правообладателем не заключался договор, предоставляющий право на использование персонажа и соответствующих объектов интеллектуальной собственности. При этом указывалось, что отсутствие запрета само по себе не означает согласия на использование.

В итоге с владельца точки общепита взыскали 50 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и еще 50 тыс. рублей за нарушение исключительных авторских прав на рисунок «Волк». Кроме того, предприниматель должен выплатить 4 тыс. рублей государственной пошлины.

Матвей Николаев