Слет операторов боевых дронов «Дронница» в Великом Новгороде перенесли из-за угрозы атаки

Пятый Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем «Дронница» перенесен на неопределенный срок из-за угрозы удара по месту его проведения. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Слет должен был пройти 29–30 августа в Великом Новгороде. Новые даты и место проведения пока не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новгородской области перенесли слет операторов боевых беспилотников «Дронница»

Фото: Дмитрий Сотак / Коммерсантъ В Новгородской области перенесли слет операторов боевых беспилотников «Дронница»

Фото: Дмитрий Сотак / Коммерсантъ

«Мероприятие состоится в другое время и в другом месте… Аналитический центр КЦПН (Координационный центр помощи Новороссии — ред.) получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слету в момент его проведения»,— говорится в сообщении организаторов.

Решение о переносе приняли после совещания с руководством Новгородской области, военными и представителями специальных служб. На встрече обсуждались вопросы безопасности участников мероприятия.

Организаторы отметили, что обеспечение безопасности слета потребовало бы привлечения значительных сил ПВО и специальных служб. Это, по их оценке, могло бы временно снизить уровень защиты других объектов в Новгородской и соседних областях.

«Нами было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков — слишком самонадеянно»,— заявили организаторы.

«Дронница» проводится в Новгородской области с 2022 года. Слет организует Координационный центр помощи Новороссии совместно с НПЦ «Ушкуйник» при поддержке правительства региона.

Матвей Николаев