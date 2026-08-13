«Родине» отказали в регистрации на выборах в заксобрание Свердловской области

Партии «Родина» отказали в регистрации списка кандидатов по единому округу на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области. Как сообщили в региональном избиркоме, организация не представила полного пакета документов, в том числе подписные листы. «Уполномоченный представитель партии сказал, что согласен с решением, никаких возражений от партии не поступило»,— рассказали «Ъ-Урал» в комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В связи с решением избиркома «Родина» не примет участия в выборах в свердловское заксобрание. Партия не стала выдвигать своих претендентов по 25 одномандатным округам. Для регистрации партийного списка с 70 кандидатами по единому округу ей требовалось собрать от 16 488 до 18 136 подписей уральцев. От соответствующего требования в Свердловской области освобождены пять парламентских партий и партия «Яблоко».

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам.

Этап выдвижения кандидатов в депутаты свердловского заксобрания завершился 31 июля, прием документов на регистрацию — 5 августа. По данным на 13 августа, облизбирком зарегистрировал 103 кандидата от «Справедливой России» (максимально возможное число, 25 выдвинуты по одномандатным округам, 78 по партсписку), 101 — от «Единой России» (25 по округам и 76 по партсписку), 101 — от КПРФ (25 по округам и 76 по партсписку), 99 — от «Новых людей» (24 по округам и 99 по партсписку), 97 — от ЛДПР (23 по округам и 74 по партсписку) и 89 от «Яблока» (18 по округам и 71 по партсписку).

На выборах в Госдуму «Родина» вошла в число 11 партий, которым разрешили не собирать автографы избирателей для утверждения списка кандидатом по федеральному округу. Позже «Родина» обратилась в Верховный суд РФ с заявлением об отмене регистрации перечня претендентов от «Яблока». В понедельник, 10 августа, инстанция признала, что «Яблоко» допустило нарушения при использовании интеллектуальной собственности, и удовлетворила требования истца. В партии заявили, что намерены обжаловать решение суда.

В свердловском реготделении «Яблока» «Ъ-Урал» сообщили, что их кандидаты продолжат участвовать в выборах в свердловское заксобрание. В партии подчеркнули, что решение Верховного суда РФ не влечет снятия их 89 зарегистрированных кандидатов, а касается только федерального партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму. «У нас ситуация рабочая»,— отметил руководитель свердловского реготделения «Яблока» Максим Петлин.

Василий Алексеев