Свердловские кандидаты от «Яблока» продолжают участвовать в выборах в ГД и ЗакСО

Зарегистрированные кандидаты от «Яблока» в депутаты законодательного собрания Свердловской области и в Госдуму РФ на территории Среднего Урала продолжают участвовать в выборах несмотря на решение Верхового суда РФ о снятии списка претендентов организации с выборов в нижнюю палату российского парламента по иску партии «Родина», рассказал «Ъ-Урал» руководитель свердловского реготделения «Яблока» Максим Петлин. «У нас ситуация рабочая»,— отметил политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Господин Петлин напомнил, что свердловский избирком уже зарегистрировал 88 кандидатов от «Яблока» в депутаты заксобрания Свердловской области (71 в составе партсписка и 17 по одномандатным округам) и шесть претендентов на места в Госдуме от партии по одномандатным округам на территории Среднего Урала. Максим Петлин подчеркнул, что решение Верховного суда РФ не влечет их снятия. По его словам, отмена регистрации затронула только 269 претендентов в составе федерального партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму (включая восемь политиков от Свердловской области), тогда как борьбу за мандаты в ней продолжают 135 кандидатов от партии по одномандатным округам на территории России.

Выборы в Госдуму России и заксобрание Свердловской области пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе. В нижнюю палату российского парламента изберут 225 депутатов по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. В заксобрание Свердловской области 25 депутатов будут выбраны по единому округу (партийным спискам), остальные 25 — по одномандатным округам.

В избирательной комиссии Свердловской области «Ъ-Урал» не стали комментировать решение Верховного суда РФ и перспективу участия «Яблока» в выборах в региональное заксобрание, однако подчеркнули, что кандидаты от партии сохраняют соответствующий статус. «Никаких иных решений на сегодняшний вечер не принято. В четверг, 13 августа, у нас следующее заседание, вопроса по кандидатам от "Яблока" у нас в повестке нет»,— добавили в комиссии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала список кандидатов «Яблока» на выборы в конце июля, после этого организацию стали критиковать другие партии. Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев обвинил председателя «Яблока» Николая Рыбакова во вранье и назвал иноагентом, глава «Справедливой России» Сергей Миронов призвал силовиков изучить деятельность «Яблока», председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «яблочники» не поддерживают политику укрепления российской государственности и не осуждают действия властей Украины, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приравнял предложение «Яблока» о переговорах с Киевом к капитуляции 1918 года.

В понедельник, 10 августа, Верховный суд признал, что «Яблоко» допустило нарушения при использовании интеллектуальной собственности. Также Росфинмониторинг выявил финансирование связанных с партией лиц из иностранных государств. «Яблоко» собирается обжаловать решение Верховного суда.

Василий Алексеев