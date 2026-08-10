«Яблоко» обжалует решение Верховного суда о снятии партии с выборов в Госдуму

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что партия не согласна с решением Верховного суда о снятии с выборов и будет его обжаловать. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Вечером 10 августа Верховный суд удовлетворил заявление партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября. Инстанция признала, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. В частности, по данным ЦИК, интервью Григория Явлинского «Как проголосовать за прекращение огня» считается предвыборным агитационным материалом. Также Росфинмониторинг выявил финансирование связанных с «Яблоком» лиц из иностранных государств.

«У нас очень простая, короткая и абсолютно ясная программа — именно поэтому ее начинают поддерживать люди разных взглядов и позиций. Решение (Верховного суда.—“Ъ”) говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов»,— написал сооснователь партии.

Господин Явлинский добавил, что отсечение «Яблока» от выборов «означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы». Партия рассчитывает, что апелляция в итоге отменит решение о снятии партии с выборов.

ЦИК зарегистрировал список кандидатов «Яблока» на выборы в конце июля. После этого «Яблоко» стали критиковать другие партии. В частности, председатель «Новых людей» Алексей Нечаев обвинил председателя «Яблока» Николая Рыбакова во вранье и назвал иноагентом. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру изучить деятельность «Яблока», которую сам он охарактеризовал как предательство интересов страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" просят снять».