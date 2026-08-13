Застройщика в Петербурге осудили за мошенничество на 51 млн рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Ивана Гаврилова, признанного виновным в мошенничестве при строительстве жилых домов. Общая сумма ущерба по четырем эпизодам составила 51 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за мошенничество на 51 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за мошенничество на 51 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году Иван Гаврилов, занимавший должность генерального директора ООО «СК Ремстрой лайт», решил похитить деньги у граждан, обратившихся в компанию для строительства домов. Он ввел в заблуждение четырех заказчиков, заключив с ними договоры через неустановленных подчиненных и подконтрольные организации.

При этом, как установил суд, выполнять принятые на себя обязательства Иван Гаврилов не намеревался и не имел для этого реальной возможности. Его признали виновным по четырем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Господин Гаврилов признал фактические обстоятельства дела, однако не согласился с размером причиненного ущерба. По его словам, часть обязательств по договорам была выполнена, а значительную долю полученных средств он вложил в другой собственный бизнес — ночной клуб. Предприниматель рассчитывал, что проект позволит компенсировать затраты.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Матвей Николаев