В Петербурге третий день ищут пропавшего адвоката

В Санкт-Петербурге волонтеры подключились к поискам 44-летнего адвоката Шамиля Ахаева, который пропал 10 августа. Информация о его местонахождении остается неизвестной.

Ориентировка появилась 13 августа в группе поисково-спасательного отряда «Северо-Запад». По данным поисковиков, рост мужчины составляет 176 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зеленые. В день исчезновения он был одет в синие джинсы, темно-синюю футболку и серо-бежевые туфли.

Господин Ахаев является действующим адвокатом Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. Адвокатский статус он получил 16 лет назад.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом поисковикам.

Матвей Николаев