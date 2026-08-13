В Архангельскую область увеличили поставки топлива

В Архангельскую область направлены 93 железнодорожные цистерны с бензином и дизельным топливом. Новая поставка превышает предыдущий объем, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Архангельскую область направили 93 цистерны с бензином и дизтопливом

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Архангельскую область направили 93 цистерны с бензином и дизтопливом

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, власти продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с обеспечением региона автомобильным топливом. Поставка новых объемов бензина и дизельного топлива уже подтверждена.

«Продолжаем работу по стабилизации ситуации с обеспечением автомобильным топливом. Сегодня получили подтверждение по новым объемам поставок бензина и дизельного топлива. В регион направлены 93 железнодорожные цистерны с топливом — это больше, чем в предыдущей поставке»,— сообщил господин Цыбульский.

Глава региона также отметил, что на складах и автозаправочных станциях нефтяных компаний сформирован запас бензина примерно на 11–12 суток.

Кроме того, власти договорились с нефтяными компаниями об увеличении объемов отгрузки топлива для населения. Меры направлены на стабилизацию снабжения региона и предотвращение дефицита бензина и дизельного топлива.

Матвей Николаев