В Мурманской области освоили новую технологию замены тазобедренного сустава

Специалисты Мурманского многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова впервые в регионе выполнили сложную ревизионную операцию по замене тазобедренного сустава за один этап. Ранее пациентам с выраженным разрушением костной ткани требовалось проходить несколько хирургических вмешательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманские врачи впервые провели сложное ревизионное протезирование за одну операцию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Мурманские врачи впервые провели сложное ревизионное протезирование за одну операцию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Операцию провели пациентке из Мурманска, у которой ранее установленный эндопротез расшатался, а костная ткань в области сустава была значительно разрушена. В ходе вмешательства врачи удалили старый имплант, восстановили тазовую кость с использованием индивидуальных 3D-печатных титановых аугментов и сразу установили новый эндопротез.

Одноэтапная технология позволяет сократить продолжительность лечения и уменьшить период восстановления пациента. При традиционном подходе подобные случаи требуют проведения нескольких операций с перерывами между ними.

Ревизионное протезирование считается более сложным видом эндопротезирования: врачам необходимо не только заменить вышедший из строя имплант, но и восстановить поврежденные костные структуры, обеспечив надежную фиксацию нового протеза.

Операции такого типа в Мурманской области выполняются по квотам и являются бесплатными для пациентов.

Матвей Николаев