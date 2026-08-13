В Петербурге могут ужесточить правила для пользователей электросамокатов

В Санкт-Петербурге могут усилить ограничения для пользователей электросамокатов на фоне сохраняющегося числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе аварий с погибшими. О возможном ужесточении действующих правил заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга задумались об усилении ограничений для электросамокатов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Власти Петербурга задумались об усилении ограничений для электросамокатов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, о полном запрете электросамокатов пока речь не идет. При этом, если ситуация на дорогах и тротуарах не изменится, городские власти намерены усилить действующие требования к пользователям и операторам кикшеринга.

«Мы будем в перспективе ужесточать требования, которые есть. Полного запрета, скорее всего, не будет. Вспомните, что кикшеринги обещали решить проблему с тем, ездят ли люди по двое-трое на самокате. Но воз и ныне там. Значит, мы будем ужесточать с комитетом по транспорту меры, раз ситуация не меняется»,— заявил Александр Бельский.

По словам спикера ЗакСа, одной из проблем остается использование одного самоката несколькими людьми одновременно. Ранее операторы кикшеринга заявляли о намерении бороться с такими нарушениями, однако, как отметил господин Бельский, ситуация пока не изменилась.

Таким образом, в Санкт-Петербурге рассматривают возможность дальнейшего ужесточения регулирования электросамокатов. Конкретные новые ограничения пока не уточняются.

Матвей Николаев