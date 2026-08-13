МИД России: Турция не передавала предложений о моратории на удары в Черном море

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Турция официально нее передавала предложений о введении моратория на военные действия в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что направил России и Украине соответствующее предложение и ожидает ответа.

«В последнее время мы слышим много призывов... Эти идеи озвучиваются по разным каналам. Но никаких формализованных предложений мы не получали», — прокомментировал господин Грушко (цитата по «Интерфаксу»).

Bloomberg сообщало, что Турция ограничила движение коммерческих судов в Черном море. 10 августа пропуск судов был возобновлен. Aydinlik писала, что около 10 судов не получили от турецкой стороны разрешения на выход из пролива Дарданеллы. Ожидается, что подобная практика начнет применяться в портах Мраморного и Черного морей.