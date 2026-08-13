Для транспортного комплекса Петербурга запросили еще 100 млрд рублей

Дополнительная потребность в финансировании развития транспортной системы Санкт-Петербурга в 2027 году оценивается примерно в 100 млрд рублей. Около трети этой суммы может потребоваться на содержание дорог. Такие данные 13 августа представил комитет по транспорту на нулевых чтениях проекта городского бюджета в Законодательном собрании, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга оценили дополнительную потребность транспортной системы в 100 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Власти Петербурга оценили дополнительную потребность транспортной системы в 100 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В базовом варианте бюджета на транспортную систему предусмотрено 226 млрд рублей. Однако, согласно представленным расчетам, ведомству может потребоваться еще почти половина этой суммы.

Наибольший объем дополнительных средств — 35 млрд рублей — комитет запросил на содержание дорог. Базовое финансирование этого направления составляет 25 млрд рублей. Дополнительные средства планируется направить, в частности, на увеличение числа водителей коммунальной техники, более интенсивное использование и закупку машин, установку дорожных ограждений и устройство тротуаров.

Еще 20 млрд рублей предлагается добавить к 34 млрд, предусмотренным на ремонт трамвайных путей и дорог, а также изъятие земельных участков для государственных нужд. В эту сумму входит 200 млн рублей дополнительных выплат по концессионному соглашению на трамвайную линию «Славянка». Необходимость увеличения платежей связана с изменением ключевой ставки ЦБ после заключения соглашения.

Дополнительные 20 млрд рублей потребуются, по оценке комитета, для метрополитена и внешнего транспорта. Основная часть запроса — 18 млрд рублей — приходится на субсидию метрополитену на перевозки. В базовом проекте бюджета на эти цели пока заложено 43 млрд рублей.

Еще почти 1 млрд рублей ведомство предлагает направить на увеличение субсидии Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Средства необходимы для перевозки льготников, а также пассажиров в пределах Петербурга на электричках по тарифу «Подорожника».

На наземный общественный транспорт дополнительно потребуется 24 млрд рублей к предусмотренным в базовом проекте 114 млрд. Из них 14 млрд рублей планируется направить на закупку 84 трамваев. Приобретение новых вагонов сейчас фактически приостановлено.

Еще 3,2 млрд рублей потребуются для организации перевозок по концессионному маршруту «Славянка». Второй этап проекта планируется запустить в конце 2026 года.

Отдельно 5,8 млрд рублей запрошено на управление транспортным комплексом. В числе основных расходов — нанесение дорожной разметки, установка камер и аренда автомобилей с парконами для Единого городского парковочного пространства.

Матвей Николаев