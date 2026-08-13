Житель Сургута заработал более 2 млн на фиктивной регистрации 564 человек в Мурманской области

Суд в Мурманской области приговорил жителя Сургута к 2,5 года колонии-поселения за фиктивную регистрацию 564 человек в принадлежащих ему квартирах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Сургута приговорили за фиктивную регистрацию 564 человек в квартирах Мурманской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Жителя Сургута приговорили за фиктивную регистрацию 564 человек в квартирах Мурманской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как установил суд, летом 2025 года мужчина искал в интернете способы заработка. В одном из мессенджеров он вступил в группу, где неизвестный пользователь предложил ему приобрести несколько квартир в Ловозерском районе и за деньги регистрировать в них граждан.

В течение нескольких месяцев мужчина купил восемь квартир. С августа по ноябрь 2025 года он оформил в них регистрацию для 564 человек. Все зарегистрированные были жителями южных регионов России.

За каждого человека фигурант получал от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В результате его незаконный доход превысил 2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Матвей Николаев