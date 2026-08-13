В Ленобласти загорелось двухэтажное здание бывшего санатория

В Токсово Ленинградской области загорелось заброшенное здание бывшего санатория. Площадь пожара составила 1,18 тыс. кв. м, сообщили 13 августа в ГУ МЧС по Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Токсово загорелось заброшенное здание бывшего санатория на 1,2 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Токсово загорелось заброшенное здание бывшего санатория на 1,2 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Возгорание произошло в двухэтажном здании с чердачным помещением. После прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь горения оценили в 1 180 кв. м.

К ликвидации пожара привлечены три подразделения пожарных частей Ленинградской области.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Матвей Николаев