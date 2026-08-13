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В Петербурге пресекли попытку вывоза 121 тыс. пачек сигарет в Европу

В морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» сотрудники Балтийской таможни обнаружили партию контрабандных сигарет стоимостью более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Большом порту Петербурга нашли 121 тыс. пачек контрабандных сигарет

В Большом порту Петербурга нашли 121 тыс. пачек контрабандных сигарет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Большом порту Петербурга нашли 121 тыс. пачек контрабандных сигарет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В контейнере, где по документам перевозились рулоны полимерного утеплителя, таможенники нашли 121 тыс. пачек сигарет белорусского производства. Табачную продукцию спрятали в металлических трубах, которые разместили внутри упаковок с утеплителем.

Контрабанду выявили при досмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. По данным таможни, сигареты планировали вывезти для последующей реализации в странах Европы.

По факту обнаружения нелегального груза Балтийская таможня возбудила уголовное дело.

Матвей Николаев

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