«Северная верфь» рассчитывает выйти на выпуск крупнотоннажных судов к 2030 году

«Северная верфь» сможет начать выпускать крупнотоннажные суда после модернизации в 2029–2030 годах. Плановая мощность предприятия составит около 10 судов в год, сообщил заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Кирилл Торопов, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Северная верфь» после модернизации сможет выпускать до 10 крупных судов в год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Северная верфь» после модернизации сможет выпускать до 10 крупных судов в год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«С точки зрения строительства больших судов наша "Северная верфь" будет готова только к 2029–2030 году, как я сказал, мы будем по 10 судов выпускать», — сказал он.

Модернизация предприятия должна начаться в 2027 году. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов оценивал предполагаемый объем инвестиций не менее чем в 350 млрд рублей. После обновления производственных мощностей завод сможет строить танкеры типа «Афрамакс», газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы и другие крупнотоннажные суда.

Соглашение о модернизации «Северной верфи» ОСК и правительство Санкт-Петербурга заключили на ПМЭФ в июне 2025 года. Документ предусматривает реализацию масштабного инвестиционного проекта, общий объем вложений группы ОСК в который составит не менее 300 млрд рублей.

Матвей Николаев