Такой разный Север

С 13 по 14 августа в Архангельске проходит IV форум «Арктика — регионы» — ежегодная профессиональная отраслевая площадка по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: организаторы форума «Арктика — Регионы» Фото: организаторы форума «Арктика — Регионы»

В 2026 году ожидается участие более 1500 делегатов из 45 регионов России, в том числе руководителей крупнейших предприятий и госкорпораций, представителей федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, международных партнеров. Организатор форума — правительство Архангельской области при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, страна-партнер — Республика Индия.

У форума насыщенная деловая программа. Центральным событием станет пленарное заседание «Технологическое лидерство на страже Арктики», в рамках которого планируется обсудить вопросы промышленности как флагмана такого лидерства на рубежах Арктики, трансарктического транспортного коридора, промышленной кооперации в союзных государствах, судостроения для высоких широт, международной и межрегиональной кооперации инфраструктурного освоения Арктики, а также новые возможности для инвестиций в эту зону.

Кроме того, в деловую программу включена серия мероприятий, направленных на укрепление международного и межрегионального сотрудничества, включая экспертно-аналитическую сессию «Архангельская область в новой геоэкономике Евразии: возможности для расширения российско-индийского сотрудничества».

Среди ключевых мероприятий открытое заседание губернаторов АЗРФ «Комплексный проект развития Арктики», конференция «Судостроение: перспективы для развития Арктики», панельная сессия «Освоение Арктической зоны и континентального шельфа РФ» и прочие.

Ангелина Гуляева