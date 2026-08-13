Пашинян заявил о нежелании «идти на острые решения» по концессии ЮКЖД
Армения хочет решить вопрос с концессией России на армянские железные дороги с учетом взаимных интересов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он считает, что компромиссом может быть полная или частичная продажа российской концессии.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Мы хотим дружественного решения вопроса с железными дорогами и не хотим идти на острые решения. Мы должны понимать интересы друг друга и идти на компромиссы»,— заверил господин Пашинян на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
Премьер Армении заявил, что не хочет разрывать договор с Россией. Однако, по его словам, это препятствует интеграции Армении в международную транспортную сеть. «У меня нет проблем с Россией, ее интересами... Проблема не в нас, а в том, что те, кто будут пользоваться этой дорогой, и это львиная доля, ищут другие пути в обход Армении»,— пояснил Никол Пашинян.
Юридически ж/д-инфраструктура принадлежит Армении. С 2008 года ей управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» («дочка» РЖД) по договору концессии, который рассчитан на 30 лет. Никол Пашинян уже несколько раз высказывался о возможном разрыве соглашения: продаже концессии третьей стране или обращении в арбитраж. Россия официально не получала предложений по разрыву концессии на ЮКЖД.
Подробности — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».
В июле 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения может потребовать с России $2 млрд за использование железных дорог, находящихся в концессионном управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Он также допустил разбирательство по этому вопросу в арбитражном суде, подчеркнув, что железные дороги являются собственностью республики. Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эти слова безосновательными, а глава РЖД Олег Белозеров отметил, что все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, и РЖД ожидает возврата инвестиций в случае его расторжения.
Ранее, в январе 2026 года, Никол Пашинян просил российских партнеров ускорить восстановление участков железнодорожной линии, ведущих в Турцию и Азербайджан, для реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа». Уже в феврале 2026 года он предложил России продать концессионное управление странам, дружественным как Еревану, так и Москве, среди которых назывались Казахстан, ОАЭ или Катар. В марте 2026 года Никол Пашинян подтвердил обсуждение с Россией передачи управления армянскими железными дорогами другой стране, а в апреле 2026 года он обсуждал этот вопрос перед визитом в Москву.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук в августе 2026 года заявил, что Армения не направляла России официальных предложений по разрыву концессии на железные дороги. Он отметил, что Россия намерена продолжать концессию и решать все вопросы в формате консультаций. В свою очередь, Никол Пашинян в августе 2026 года назвал укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС одним из внешнеполитических приоритетов Армении, подчеркнув, что отношения с Евросоюзом не противоречат статусу страны в ЕАЭС.