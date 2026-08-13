Пашинян заявил о нежелании «идти на острые решения» по концессии ЮКЖД

Армения хочет решить вопрос с концессией России на армянские железные дороги с учетом взаимных интересов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он считает, что компромиссом может быть полная или частичная продажа российской концессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы хотим дружественного решения вопроса с железными дорогами и не хотим идти на острые решения. Мы должны понимать интересы друг друга и идти на компромиссы»,— заверил господин Пашинян на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер Армении заявил, что не хочет разрывать договор с Россией. Однако, по его словам, это препятствует интеграции Армении в международную транспортную сеть. «У меня нет проблем с Россией, ее интересами... Проблема не в нас, а в том, что те, кто будут пользоваться этой дорогой, и это львиная доля, ищут другие пути в обход Армении»,— пояснил Никол Пашинян.

Юридически ж/д-инфраструктура принадлежит Армении. С 2008 года ей управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» («дочка» РЖД) по договору концессии, который рассчитан на 30 лет. Никол Пашинян уже несколько раз высказывался о возможном разрыве соглашения: продаже концессии третьей стране или обращении в арбитраж. Россия официально не получала предложений по разрыву концессии на ЮКЖД.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».