Оверчук: Россия не получала предложений по разрыву концессии на ЮКЖД

Армения не направляла России официальных предложений по разрыву концессии на железные дороги, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Так он прокомментировал «Интерфаксу» слова армянского премьера Никола Пашиняна о передаче концессии третьей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам вице-премьера, сейчас есть предложения по отдельным участкам, которые являются неотъемлемой частью системы железных дорог Армении. Он отметил, что Россия намерена продолжать концессию и спокойно решать все вопросы в формате консультаций.

Как армянские железные дороги будут связываться с остальными странами без участия России, сейчас оценить сложно, считает Алексей Оверчук. «Но это такая дискуссия, высокопрофессиональный экспертный характер носит»,— сказал он.

Юридически ж/д-инфраструктура принадлежит Армении. С 2008 года ей управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочка РЖД) по договору концессии, который рассчитан на 30 лет. С начала 2026 года Никол Пашинян несколько раз высказывался о возможном разрыве соглашения: продаже концессии третьей стране или обращении в арбитраж. Он считает, что Ереван вправе самостоятельно распоряжаться железной дорогой.

Изначально заявления господина Пашиняна были связаны с ремонтом участка железной дороги, связывающего Армению с Турцией и Азербайджаном. Он призывал Россию восстановить участки как можно скорее, пригрозив изъять их и провести ремонт самостоятельно.