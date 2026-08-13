В Петербурге почти вдвое сократился запуск новых проектов массового жилья

В Санкт-Петербурге с начала 2026 года девелоперы вывели на рынок массового жилья в пределах КАД 14 новых проектов общей площадью 356,9 тыс. кв. м. За аналогичный период прошлого года стартовали 26 проектов на 769,9 тыс. кв. м. Таким образом, количество новых проектов сократилось на 46%, а их совокупная площадь — на 54%, следует из данных аналитиков Группы RBI, которые есть в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге на 46% снизилось число новых проектов массового жилья

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге на 46% снизилось число новых проектов массового жилья

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Снижение активности связано с дефицитом свободных участков под жилую застройку в городской черте, переносом части проектов в пригороды и более осторожной политикой застройщиков на фоне высокой стоимости финансирования.

Сократился и общий объем жилья в проектах, находящихся в стадии реализации. За год показатель снизился примерно на 10% — с 6 млн до 5,5 млн кв. м. При этом динамика у разных компаний неоднородна: часть девелоперов продолжает наращивать портфель и запускать новые проекты.

«Топ-10 девелоперов по объему строительства по-прежнему занимает порядка 60% рынка. Но внутри этой группы происходят ощутимые перестановки: часть компаний уменьшила текущий объем после завершения крупных очередей, а другие усилили позиции благодаря новым проектам»,— отметил вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин.

Одной из основных причин сокращения числа новых проектов в пределах КАД остается дефицит земельных участков. На этом фоне девелоперы все активнее выходят в пригороды и города-спутники. По словам господина Гущина, эта тенденция сформировалась около трех лет назад, но в нынешних условиях стала заметнее.

Дополнительным фактором стала стоимость финансирования строительства. В условиях осторожного спроса и дорогих кредитных ресурсов некоторые компании предпочитают отложить запуск новых объектов. При этом устойчивее чувствуют себя застройщики, которые сохранили темпы строительства и компенсируют завершение крупных проектов запуском новых.

Лидером по числу новых проектов в первой половине 2026 года стал Московский район. Здесь девелоперы объявили о трех крупных проектах общей площадью 61,8 тыс. кв. м.

В частности, речь идет о застройке квартала между Московским и Пулковским шоссе и Дунайским проспектом, территории между Дунайским и Витебским проспектами и проспектом Космонавтов, а также квартала за аэропортом Пулково в районе Волхонского шоссе.

Матвей Николаев