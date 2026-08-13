В квартире жителя Колпино нашли подпольную лабораторию по производству психотропов

В Колпино сотрудники полиции пресекли работу подпольной лаборатории по изготовлению психотропных веществ. По подозрению в незаконной деятельности задержан 38-летний местный житель, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Лабораторию обнаружили в квартире подозреваемого. По версии правоохранителей, он организовал производство психотропов и планировал отправлять готовые вещества в другие регионы России почтовыми посылками.

Во время обследования помещения полицейские изъяли более 4,4 кг жидкости, содержащей соли оксимасляной кислоты, почти 13 кг прекурсора, химическое оборудование и весы. Кроме того, в телефоне подозреваемого нашли инструкцию по изготовлению психотропного вещества.

В квартире также обнаружили незарегистрированный газовый револьвер и охотничье ружье с патронами. По этому факту правоохранители решают вопрос о возбуждении отдельного уголовного дела.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ о незаконном хранении и изготовлении психотропных веществ. Подозреваемый заключен под стражу.

Полиция устанавливает возможных соучастников и проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.

Матвей Николаев