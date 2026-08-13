В Петербурге 13 августа потеплеет до +19 градусов

В Санкт-Петербурге 13 августа ожидается потепление после холодного утра. В 06:00 температура воздуха в городе составляла +10,6 градуса. Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После холодного утра в Петербурге ожидается потепление до +19 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ После холодного утра в Петербурге ожидается потепление до +19 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Атмосферное давление продолжит повышаться.

Солнце 13 августа взошло в 05:07 и зайдет в 20:58. Продолжительность светового дня составит 15 часов 51 минуту.

В ночь на 14 августа температура опустится до +10…+12 градусов, местами — до +7. Днем потеплеет до +19…+21 градуса, осадков не ожидается.

В пятницу, 15 августа, температура воздуха составит +20…+22 градуса. Местами возможны кратковременные дожди.

Матвей Николаев