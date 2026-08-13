Суд отказал Росрыболовству во взыскании 967 млн рублей с «Русской трески»

Девятый апелляционный арбитражный суд подтвердил отказ во взыскании с компании «Русская треска» неустойки в размере 967 млн рублей. Росрыболовство требовало выплатить эту сумму из-за претензий к выполнению производственных нормативов по инвестиционным квотам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Русская треска» отбилась от штрафа Росрыболовства на 967 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Русская треска» отбилась от штрафа Росрыболовства на 967 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рамках первой волны программы инвестиционных квот «Русская треска» построила два рыбоперерабатывающих завода. В конце 2023 года Росрыболовство подало к компании два иска, посчитав, что в 2020–2021 годах инвестор не выполнил установленные нормативы по объему выпуска продукции.

По одному из исков ведомство потребовало 246 млн рублей, по второму — 967 млн рублей. В деле о меньшей неустойке компания первоначально проиграла в судах первой и апелляционной инстанций, однако кассация отменила эти решения и направила спор на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Русской трески», а апелляция признала это решение законным.

Разбирательство по иску на 967 млн рублей неоднократно откладывалось. В апреле 2026 года столичный арбитраж также отказал Росрыболовству в удовлетворении требований.

Теперь это решение поддержал апелляционный суд. При оценке выполнения инвестором обязательств суд указал, что при расчете объемов производства необходимо учитывать в том числе непищевые продукты от разделки рыбы.

С учетом всех обстоятельств суд пришел к выводу, что «Русская треска» выполнила предусмотренные инвестиционным соглашением обязательства.

Матвей Николаев