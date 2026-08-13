Президент Колумбии ввел режим ЧП в экономике после землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил режим чрезвычайного положения в экономике для устранения последствий землетрясения. Он распорядился создать фонд, который поможет распределить пожертвования, предназначенные для восстановления пострадавших районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья

Фото: Jose Vargas / Reuters Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья

Фото: Jose Vargas / Reuters

«Я решил воспользоваться режимом чрезвычайного экономического положения, механизмом, предусмотренным нашей Конституцией, чтобы справиться с этим кризисом»,— объявил господин Эсприэлья в обращении к нации (цитата по El Colombiano).

Президент Колумбии пояснил, что предпринятые шаги должны предусматривать «меры по возобновлению экономической активности». В их числе правительство рассматривает налоговые и финансовые льготы, субсидии на аренду жилья, а также программы поддержки предпринимателей, пострадавших от землетрясения. Власти также готовят пакет мер поддержки для домохозяйств и производственных секторов. В частности, им помогут с оплатой коммунальных услуг.

Помимо этого Абелардо де ла Эсприэлья объявил о создании «Фонда чудес». Он должен помочь распределить государственное и международное финансирование в регионы, которые в нем больше всего нуждаются. Деньги пойдут в том числе на реконструкцию больниц, учебных центров, дорог и аэропортов, а также других поврежденных объектов инфраструктуры.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Его эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. По последним данным, погибли 265 человек, пострадали почти 3,5 тыс. Почти полностью прекращен экспорт колумбийского кофе. 12 августа в Колумбии ввели режим ЧС. В стране объявлен траур.