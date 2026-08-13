Президент Колумбии ввел режим ЧП в экономике после землетрясения
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил режим чрезвычайного положения в экономике для устранения последствий землетрясения. Он распорядился создать фонд, который поможет распределить пожертвования, предназначенные для восстановления пострадавших районов.
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья
Фото: Jose Vargas / Reuters
«Я решил воспользоваться режимом чрезвычайного экономического положения, механизмом, предусмотренным нашей Конституцией, чтобы справиться с этим кризисом»,— объявил господин Эсприэлья в обращении к нации (цитата по El Colombiano).
Президент Колумбии пояснил, что предпринятые шаги должны предусматривать «меры по возобновлению экономической активности». В их числе правительство рассматривает налоговые и финансовые льготы, субсидии на аренду жилья, а также программы поддержки предпринимателей, пострадавших от землетрясения. Власти также готовят пакет мер поддержки для домохозяйств и производственных секторов. В частности, им помогут с оплатой коммунальных услуг.
Помимо этого Абелардо де ла Эсприэлья объявил о создании «Фонда чудес». Он должен помочь распределить государственное и международное финансирование в регионы, которые в нем больше всего нуждаются. Деньги пойдут в том числе на реконструкцию больниц, учебных центров, дорог и аэропортов, а также других поврежденных объектов инфраструктуры.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Его эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. По последним данным, погибли 265 человек, пострадали почти 3,5 тыс. Почти полностью прекращен экспорт колумбийского кофе. 12 августа в Колумбии ввели режим ЧС. В стране объявлен траур.